Foto del foro inaugural del Smithsonian "Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Post" (Nuestro futuro compartido: hacer frente a nuestra publicación racial) disponible en el sitio web de Business Wire y en la Associated Press Photo Network

El jueves 26 de agosto de 2021, el Smithsonian celebrar谩 su primer foro "Our Shared Future: Reckoning With Our Racial Past" en Los 脕ngeles, que dar谩 inicio a una iniciativa nacional que aborda la raza en Estados Unidos. El foro virtual gratuito se centra en la desigualdad de ingresos y la atenci贸n m茅dica e incluye temas que van desde la ciencia temprana de la raza hasta la distribuci贸n de la vacuna para la COVID-19. El evento ser谩 transmitido y se puede ver en www.oursharedfuture.si.edu, a partir de las 7 p. m., hora del este.

Sabrina Lynn Motley, Smithsonian Folklife Festival Director, to host Smithsonian "Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past" Forum. (Photo: Business Wire)

鈥淣o podemos resolver los problemas raciales en Estados Unidos por nosotros mismos鈥, afirm贸 el secretario Lonnie Bunch. 鈥淧ero podemos brindar al p煤blico las herramientas para estimular esas conversaciones y ayudar a las personas a comprender la raza m谩s all谩 del blanco y negro鈥.

