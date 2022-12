FOTO LEYENDA-2022: El caso Valieva dejó los Juegos de Invierno helados

Su rostro, aún con rasgos infantiles, era esperado en el cajón más alto del podio olímpico, con apenas 15 años.

Pero finalmente Kamila Valieva puso cara al culebrón de la quincena en Pekín después del anuncio en plenos Juegos Olímpicos de invierno de un control antidopaje positivo que databa de finales de diciembre.

Autorizada a última hora a patinar en el concurso individual por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la adolescente rusa abordó el programa libre en cabeza. Pero se derrumbó hasta el punto de quedarse fuera del podio. Su entrenadora, la glacial y polémica Eteri Tutberidze, no mostró piedad: "¿Por qué has bajado los brazos? ¿Por qué has dejado de luchar?", le lanzó, lejos de tratar de consolar su llanto.

Diez meses después, el caso de Valieva, primera patinadora de la historia olímpica en lograr un cuádruple salto, aún no ha sido cerrado por las instancias deportivas.

Es/iga/dam

AFP