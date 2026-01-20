Fotografía: aurora boreal ilumina el cielo de los Dolomitas

Los colores típicos de este fenómeno, tan raro en las latitudes italianas, se pueden admirar en las fotografías de la italiana Alessandra Masi, una veterana de la astrofotografía, cuyos trabajos fueron seleccionados varias veces por la NASA como foto del día (APOD).

"Capturé estas imágenes desde el Belvedere del Roccolo di S.

Alipio, en el corazón de los Dolomitas", declaró a ANSA Masi, quien tomó las fotografías desde Pieve di Cadore la noche del 19 de enero.

"Un balcón natural con vistas a los pueblos del centro de Cadore y a las montañas Marmarole, reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. No esperaba ver los colores y las estructuras aurorales típicas de las regiones polares danzando sobre mi cabeza", comentó la astrofotógrafa, quien aporta a su trabajo una gran pasión por la zona, "en un espectáculo tan excepcional como inolvidable".

El fenómeno de la aurora captado sobre las Dolomitas fue causado por una severa tormenta geomagnética de clase G4 que comenzó el 19 de enero y aún continúa.

Se produce cuando partículas con carga eléctrica son expulsadas del Sol a altas velocidades, por ejemplo, a través de la eyección de masa coronal (CME) ocurrida en los últimos días junto con una potente llamarada solar de clase X.

Al llegar a la Tierra, las partículas interactúan con el campo magnético, que las canaliza hacia los polos, excitando los átomos que componen la atmósfera, que emiten las características luces rojas, verdes y azules. (ANSA).