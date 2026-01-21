Fotografía: imágenes de la Italia contemporánea

De Dario Fo a Umberto Eco, de Paolo Villaggio a Ornella Vanoni, de Diego Armando Maradona a Gianni Min…, de Emilio Isgr• a Roberto And•, de Jay McInerney a Courtney Love, de Pietro Grasso a Nando dalla Chiesa: la muestra reúne a figuras centrales de la cultura y la sociedad que el periodista palermitano fue encontrando a lo largo de su trayectoria profesional.

En total, se exhiben 100 retratos fotográficos, realizados entre 1978 y 2025.

La exposición es también la ocasión para presentar un libro-catálogo que recoge 150 retratos y 150 breves perfiles, escritos por el propio Di Piazza sobre los personajes fotografiados.

Periodista y novelista, Di Piazza comenzó su carrera como cronista de la mafia en 1979 y, nueve años antes, a tomar fotografías, muchas de las cuales fueron publicadas en revistas y diarios.

Sus retratos en blanco y negro, en particular, ya han sido protagonistas de varias exposiciones fotográficas: en 2011, Io non sono padano; en 2013, Italia Magazine, con 26 retratos de directores de revistas italianas, producida por Leica Italia y exhibida en el Palazzo delle Stelline de Milán, en el Festival dei Due Mondi de Spoleto y en el Premio Ischia.

En 2014 se presentó Negli occhi delle donne, con 20 retratos de actrices, escritoras y presentadoras de televisión, en Milán y Verona; y en el otoño de 2015 llegó Dissoluzione Duomo, en la galería Still de Milán.

"La fotografía es mi forma de expresión más primaria —suele decir el autor—. A través de las imágenes, intento contar la vida de los lugares y de las personas". En esta muestra en los Museos de San Salvatore in Lauro, el público recorre con él 40 años de historia y, sobre todo, de historias (ANSA)