Fotografía: La ironía surrealista de Rodney Smith

Así se describía a sí mismo Rodney Smith, el gran fotógrafo neoyorquino, a quien el Palazzo Roverella, en Rovigo, le dedicará su primera exposición monográfica italiana, del 3 de octubre al 1 de febrero de 2026.

La exposición continúa, por tanto, con citas con los maestros de la fotografía que el recinto ha presentado con éxito durante años, siguiendo a Robert Doisneau, Robert Capa, Tina Modotti y Henry Cartier-Bresson.

“Rodney Smith: Fotografía entre lo real y lo surrealista”, curada por Anne Morin, presenta un centenar de imágenes en seis secciones temáticas que demuestran la inconfundible estética del artista: “una refinada combinación de elegancia clásica, composición rigurosa e ironía elegante y surrealista que ha sido comparada con la obra del pintor René Magritte”.

Creadas únicamente con película y luz, sin retoques, sus fotografías se distinguen por su meticulosa artesanía y su extraordinaria precisión formal.

“Confío en mi instinto para llegar al meollo del asunto. Una vez que encuentro el lugar y la luz adecuados, todo lo demás fluye a partir de ahí”, dijo sobre su enfoque.

Rodney Smith (1947-2016) comenzó a enamorarse de la fotografía desde niño. Alumno de Walker Evans, influenciado por Ansel Adams e inspirado por la obra de Margaret Bourke-White, Henri Cartier-Bresson y William Eugene Smith, sus fotos se publicaron en las publicaciones más importantes de la época, como Time, The Wall Street Journal, The New York Times y Vanity Fair.

Al igual que otros colegas de la época, alcanzó un gran reconocimiento por su fotografía de moda en colaboración con marcas de renombre como Ralph Lauren, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman.

La estética de Smith también muestra paralelismos con la tradición cinematográfica, con claras referencias a la obra de directores como Alfred Hitchcock, Terrence Malick y Wes Anderson, así como a leyendas del cine mudo como Buster Keaton, Charlie Chaplin y Harold Lloyd.

Smith, hombre culto y estudioso de la teología y la filosofía, encontró en la fotografía el lenguaje que mejor le permitía expresarse. Sus imágenes “capturan el mundo con humor, gracia y optimismo. Con su estilo distintivo, ha refinado la percepción, poniendo orden en el caos”.

Smith comenzó a trabajar con el color en 2002. “Después de cuarenta y cinco años y miles de rollos de película, explicó, sigo teniendo un amor incondicional por la película en blanco y negro. Sin embargo, al contrario de lo que muchos de mis conocidos pensaban, cambié de opinión y empecé a fotografiar también en color. Para mí cumple una función diferente, pero, en mi opinión, no hay nada como la oscuridad y la intensidad deslumbrante del blanco y negro. Sí, hay mucho más color en blanco y negro que en color”. (ANSA).