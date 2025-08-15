Fotos: Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestan a trabajadores en Los Ángeles
- 1 minuto de lectura'
LOS ÁNGELES (AP) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizaron más arrestos en Los Ángeles y sus alrededores, y detuvieron a una mujer que vendía comida afuera de una tienda de Home Depot en Los Ángeles y a trabajadores en un lavado de autos en Montebello, California.
Las detenciones se producen días después de que agentes salieron de la parte trasera de un camión e hicieron arrestos en una tienda de Home Depot como parte de una redada que un funcionario de la agencia llamó "Operación Caballo de Troya".
Desde junio, la región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla en la agresiva estrategia de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.
Esta es una galería de fotos curada por editores de fotos de AP.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
