Fotos: Banderas mexicanas en protestas de Los Ángeles generan debate sobre su simbolismo

Durante la última semana, un mar de banderas mexicanas verdes, blancas y rojas se ha convertido en una constante en las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias.

El uso de banderas mexicanas y de otros países latinoamericanos durante las protestas es una forma de simbolismo que muchos conservadores califican de antiestadounidense, mientras que otros argumentan que es una expresión de orgullo por la patria que no podría ser más estadounidense.

Ya sean banderas palestinas, de Estados Unidos o de México, los estandartes reflejan una nación de inmigrantes cuyas historias se han entrelazado con la historia estadounidense, dicen expertos.

Kris Hernández, profesora adjunta de historia en la Universidad Connecticut, afirmó que el izado de banderas extranjeras en Estados Unidos siempre ha traído concientización sobre la difícil situación de los grupos marginados. Su aparición en las protestas más recientes podría simbolizar solidaridad con su tierra natal o con movimientos sociales que apoyan a los estadounidenses de ascendencia mexicana, señaló.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que aquellos que enarbolaban banderas mexicanas en las protestas de inmigración eran radicales de izquierda que atacaban a los agentes policiales "que retiraban de la ciudad a extranjeros ilegales violentos, criminales".

E incluso el representante republicano Adam Kinzinger, fiero crítico del presidente Donald Trump, expresó su descontento con el despliegue de banderas no estadounidenses en las protestas de inmigración, que se ha extendido a otros estados.

"Las protestas pacíficas están bien. La violencia no lo está y sólo destruirá tu mensaje", escribió Kinzinger en la red social X. "Banderas estadounidenses o nada".

En medio de las críticas, muchos estadounidenses que apoyan el derecho a protestar están alentando a los manifestantes a protestar contra las políticas migratorias con la bandera estadounidense en lugar de una extranjera, como una forma de reclamar la bandera de Estados Unidos para todos los que llaman hogar a ese país.

Esto subraya cuán influyente puede ser la bandera estadounidense, observó Hernández. "Lo que estamos viendo... es que a la gente no le gusta ver algunas banderas sobre otras", expresó.

Algunos activistas latinos dicen que la bandera mexicana está siendo utilizada por personas que estaban en esta tierra antes de que formara parte de Estados Unidos. California fue parte de México hasta 1848.

Muchos estadounidenses de ascendencia mexicana son descendientes de personas que nunca cruzaron una frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos. Aun así, su exhibición de la bandera mexicana en las protestas está siendo tergiversada en algo que no es, dijo Juan Proaño, director general de League of United Latin American Citizens, un grupo activista por los derechos de la comunidad hispana. Héctor E. Sanchez, presidente y director general de “Mi Familia Vota” —una organización sin fines de lucro enfocada en movilizar a los votantes latinos—, dijo que los mexicanos han sido de los que más ataques han recibido en lo que respecta a la inmigración, ataques que se intensificaron durante ambas campañas de Trump. Sánchez dijo que se pregunta por qué no se considera antiestadounidense cuando algunos estadounidenses enarbolan banderas confederadas junto a la bandera de Estados Unidos. "Vemos muchas banderas que celebran la historia y el patrimonio cultural", comentó. "¿Por qué la comunidad mexicana está constantemente bajo ataque?". ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.