Fotos de dos años de guerra entre Israel y Hamás muestran sus horrores

Han pasado dos años desde que milicianos liderados por Hamás irrumpieron en Israel, sumiendo a la región en la guerra. Las fotos tomadas por periodistas de Associated Press han documentado la agitación y la devastación.

Las primeras imágenes mostraban cuerpos en las calles del sur de Israel, casas incendiadas y combatientes palestinos triunfantes desfilando con rehenes y vehículos militares capturados hacia Gaza. Luego vinieron los ataques aéreos israelíes iluminando el cielo y derribando rascacielos. Tropas y tanques se movilizaron semanas después.

En Gaza ha habido funerales casi todos los días, donde los palestinos ofrecen oraciones musulmanas entre lágrimas en los patios de los hospitales sobre filas de sudarios blancos, que a menudo contienen restos de niños. Los israelíes han llorado sobre los ataúdes cubiertos con la bandera de los soldados caídos y los restos de los rehenes.

Alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque del 7 de octubre de 2023, y otras 251 fueron secuestradas. Cuarenta y ocho permanecen en Gaza, de las que unas 20 se cree que están vivas, después de que la mayoría del resto fuera liberada en ceses al fuego u otros acuerdos.

Más de 67.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza. No se especifica cuántos eran civiles o combatientes, pero se dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

Cientos de miles de palestinos han huido de un extremo del territorio bloqueado al otro y de regreso, algunos en camiones cargados con colchones, otros a pie llevando a sus hijos. Las personas que regresan a sus hogares a menudo han encontrado su vecindario completamente reducido a escombros.

Ha habido breves destellos de alegría: israelíes vitoreando la liberación de rehenes y palestinos celebrando acuerdos de alto el fuego, a veces de manera prematura.

En los últimos meses, fotógrafos de AP han documentado la hambruna en Gaza, donde expertos dicen que partes del territorio han sido llevadas a la inanición por la ofensiva y el bloqueo de Israel.

Mariam Dagga, una periodista visual independiente que había informado sobre niños desnutridos, fue una de las 22 personas, incluidos cinco periodistas, asesinadas en ataques israelíes a un hospital en agosto. Fue un recordatorio devastador de los peligros de cubrir la guerra más mortífera para los periodistas en la memoria reciente.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotos de AP.

