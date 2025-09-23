Fotos de Gaza en el Museo Thyssen de Madrid buscan despertar "conciencias dormidas"

El museo Thyssen-Bornemisza de Madrid expone desde este martes fotografías realizadas por fotoperiodistas en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, con la esperanza de servir de "despertador de las conciencias dormidas".

La exposición "Gaza a través de sus ojos" ocupa el vestíbulo principal del museo de la capital española, y muestra escenas de gazatíes recibiendo agua y alimentos y de niños que acuden a escuelas improvisadas entre los escombros de edificios destruidos.

Las fotos "documentan los bombardeos, la destrucción sobre la ciudad de Gaza y la Franja de Gaza, el desplazamiento forzoso de la población, los bombardeos a las infraestructuras civiles como hospitales y escuelas de Naciones Unidas, pero también el hambre", dijo a AFP Raquel Martí, directora ejecutiva en España de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que participa en la exposición.

"No son imágenes lejanas, son miradas humanas que nos obligan a reconocer la dignidad de un pueblo que sufre", dijo de su lado el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, en conferencia de prensa.

El director artístico del museo, Guillermo Solana, dijo esperar que la muestra sirva "como un despertador de las conciencias dormidas, como un medio para abrir los ojos a las personas que todavía no quieren ver (...) lo que está sucediendo".

Bajo las veintisiete fotografías no figura ningún nombre.

"Esta exposición es anónima. A pesar de que está hecha por nuestros periodistas, no hemos querido poner sus nombres para salvaguardar su integridad y que no puedan ser asesinados", explicó Martí.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha contabilizado más de 210 periodistas asesinados desde el inicio de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, llevadas a cabo en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 orquestado en Israel por el movimiento islamista Hamás.

En 2022, el Thyssen-Bornemisza expuso unas sesenta obras de arte ucranianas que habían sido trasladadas desde Kiev para ponerlas a salvo frente a la invasión rusa.

