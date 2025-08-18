Fotos de las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia
1 minuto de lectura
LA NACION
Después de una campaña ensombrecida por problemas económicos, los bolivianos votaron el domingo por un nuevo presidente y Asamblea Legislativa Plurinacional en unos comicios en los que podría ser elegido un gobierno de derecha por primera vez en más de dos décadas. Los candidatos Jorge "Tuto" Quiroga, Samuel Doria Medina y Andrónico Rodríguez votaron en sus respectivas casillas, mientras que el expresidente Evo Morales, a quien se le prohibió postularse, hizo lo mismo en la región del Chapare.
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.
____
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
