Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestaron contra la orden de arresto domiciliario emitida en su contra por el Supremo Tribunal. Durante un mes de rituales para la Pachamama, o Madre Tierra, en Bolivia se queman ofrendas. En Haití, Laurent Saint-Cyr reemplazó a Fritz Alphonse Jean en la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 1 y el 7 de agosto de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

