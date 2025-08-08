Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina
- 1 minuto de lectura'
Partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestaron contra la orden de arresto domiciliario emitida en su contra por el Supremo Tribunal. Durante un mes de rituales para la Pachamama, o Madre Tierra, en Bolivia se queman ofrendas. En Haití, Laurent Saint-Cyr reemplazó a Fritz Alphonse Jean en la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición.
___
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 1 y el 7 de agosto de 2025.
___
Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.
___
Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews
AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images
blog de AP Images: http://apimagesblog.com
Otras noticias de Haití
- 1
Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
- 2
Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
El sentido agradecimiento de Shakira a Chris Martin en pleno show en Los Ángeles: “Gracias por intentar arreglarme”