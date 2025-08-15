LA NACION

Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina
Fotos: Las mejores fotos de la semana en América LatinaJuan Karita - AP

La esposa del senador colombiano Miguel Uribe, Claudia Tarazona, llora su muerte dos meses después de haber sido baleado durante un mitin político en Bogotá.

Los bolivianos animaron a sus candidatos preferidos antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de agosto.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 8 y el 14 de agosto de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

LA NACION
Más leídas
  1. Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf
    1

    Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf: “Muchas cosas que no cierran”

  2. La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio
    2

    La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”

  3. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    3

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  4. El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Contardi
    4

    El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi

Cargando banners ...