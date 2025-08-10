Fotos muestran a israelíes manifestándose por la liberación de rehenes y el fin de la guerra en Gaza
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
JERUSALÉN (AP) — Ciudadanos israelíes realizaron protestas para exigir la liberación inmediata de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza y el fin de la guerra de 22 meses. El plan de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza con el fin de presionar a Hamás generó renovadas exhortaciones internacionales para poner fin al conflicto y desató temores por los rehenes que aún se encuentran en Gaza.
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.
____
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
- 2
Por qué Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires
- 3
Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”
- 4
“Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin