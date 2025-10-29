LA NACION

Fotos muestran el impacto del huracán Melissa en el Caribe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fotos muestran el impacto del huracán Melissa en el Caribe
Fotos muestran el impacto del huracán Melissa en el CaribeOdelyn Joseph - AP

El huracán Melissa ha dejado un rastro de destrucción en el Caribe, provocado inundaciones severas y generado vientos extremos que derribaron árboles y edificios en las islas a lo largo de su trayectoria.

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como un ciclón de categoría 5, situándose entre los huracanes atlánticos más fuertes. Volvió a tocar tierra en Cuba como una tormenta de categoría 3 y también causó daños en Haití y la República Dominicana.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
    2

    Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei

  3. Una agencia vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior
    3

    Despegar vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 29 de octubre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre

Cargando banners ...