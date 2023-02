Fourcade, miembro del COI, a favor del regreso de deportistas rusos y bielorrusos

El miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y presidente de la comisión de atletas para los juegos de París-2024, el francés Martin Fourcade, se mostró a favor del regreso de los DEPORTISTAS rusos y bielorrusos a las competiciones, en una entrevista emitida el sábado.

"Como representante de atletas y como deportista, creo que deberíamos considerar la vuelta de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas", declaró por primera vez sobre este tema la antigua estrella olímpica del biatlón francés.

"Creo firmemente en los valores del deporte, y realmente creo que no se debería prohibir a nadie competir por su pasaporte o su nacionalidad", dijo en una entrevista en inglés con la cadena noruega NRK.

El quíntuple campeón olímpico insistió en que hablaba a título personal y que era una cuestión de principios que no estaba necesariamente vinculada a los Juegos Olímpicos de París.

Un atleta no debería ser excluido "porque tu presidente se comporta como un loco", dijo Martin Fourcade.

"Deberían poder competir. ¿Cuándo? Es otra cuestión. Y no seré yo quien decida o el que tiene que decir que deberían competir en París", añadió.

"Para mí, París o no París no es el problema. Mi posición no tiene que ver con una fecha (concreta, ndlr) o el próximo Mundial", indicó.

Para él, los atletas rusos y bielorrusos deberían poder competir con una bandera neutra.

Fourcade también afirmó que apoya "totalmente al pueblo ucraniano... Creo que esta guerra es horrible".

"Ninguna parte de mí comprende al gobierno ruso", dijo, pronunciándose a favor de las sanciones contra las autoridades rusas.

El francés recordó que se había mostrado muy crítico con el dopaje ruso que enturbió los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi.

"He luchado toda mi carrera con Rusia por las cuestiones de dopaje" dijo. "No dejaré que nadie diga que soy prorruso. No lo soy y pienso que lo que hice en el pasado lo demuestra".

Ucrania se ha mostrado totalmente en contra de la posible presencia de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos de 2024 en París, incluso con bandera neutra, y amenaza con boicotear la competición.

De momento el COI estaría considerando la posibilidad, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Según Fourcade, la comisión de atletas del COI está dividida sobre esta cuestión. "No es como si hubiera una gran mayoría de síes o de noes. Está realmente equilibrado".

phy/hgs/psr

AFP