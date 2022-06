FourKites es nombrado Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2022 en la categoría de soluciones de visibilidad de transporte en tiempo real

Ámsterdam--(business wire)--jun. 2, 2022--

FourKites®, la plataforma de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real líder en el mundo, ha anunciado hoy que, por segundo año consecutivo, la empresa ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico 2022 de Gartner en la categoría de plataformas de visibilidad del transporte en tiempo real* (Real-Time Transportation Visibility Platforms*,RTTVP). De los once proveedores evaluados en este informe, FourKites es el único que se encuentra en el cuadrante de Líderes, y está clasificado como la empresa con la visión más completa.

Además, FourKites obtuvo la mejor puntuación entre las empresas de Fortune 500 con necesidades complejas. Según el informe de Gartner® 2022, "Capacidades críticas para las plataformas de visibilidad del transporte en tiempo real", que "proporciona una visión profunda de la oferta de productos y servicios de los proveedores, ampliando el análisis del Cuadrante Mágico", FourKites ocupa el primer puesto en tres de los cinco casos de uso más avanzados.**

FourKites, la solución de gestión de la visibilidad líder en el mundo, realiza el seguimiento de 2,5 millones de envíos al día en todos los medios de transporte y conecta las cadenas de suministro globales del 50 % de las empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran empresas como Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Henkel, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita y Eastman. En los últimos 12 meses, FourKites ha registrado una tasa de crecimiento anual de clientes en todo el mundo de más del 40 % interanual, así como un aumento de casi el 80 % en los envíos totales y un incremento del 78 % en las instalaciones conectadas, donde el número total de instalaciones individuales conectadas en todo el mundo ha aumentado hasta más de 2,3 millones.

"Los nuevos informes de Gartner hablan con claridad: la visibilidad en tiempo real es una tecnología indispensable para cualquier cadena de suministro", comenta Mathew Elenjickal, fundador y CEO de FourKites. "FourKites trabaja incansablemente para desarrollar soluciones que permitan a nuestros clientes afrontar sus mayores retos y generar un valor empresarial real. Estamos orgullosos de haber sido reconocidos por Gartner como un visionario del sector y la solución preferida para las grandes empresas con necesidades complejas."

Opiniones de los clientes sobre Gartner® Peer Insights™

El exclusivo modelo de innovación centrado en el cliente de FourKites sigue liberando capacidades revolucionarias a la velocidad del rayo, lo que confirma la excepcional capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades de algunas de las mayores empresas del mundo.

"La plataforma de FourKites es completa y madura en lo que respecta al seguimiento de los envíos marítimos, ferroviarios y de camiones, pero cuando se observan sus herramientas para la gestión de las obras y la programación de citas te das cuenta de que ofrece mucho más. Sus equipos de incorporación y de éxito del cliente demuestran constantemente su profesionalidad y disponibilidad. Son los socios que nos seguirán acompañando en nuestro camino empresarial". - Experto en gestión de la cadena de suministro en la División de Minoristas

"[Los principales puntos fuertes de FourKites son:] 1. La facilidad de uso y las funciones de información que los usuarios pueden personalizar según sus necesidades. 2. La plataforma de visibilidad que permite al personal de gestión de la cadena de suministro tomar decisiones rápidas para satisfacer las necesidades de los clientes. 3. El producto ha sido tan bien recibido aquí en Estados Unidos que estamos considerando adoptarlo también en nuestras filiales y centros internacionales." - Director de Transporte y Logística

"La Plataforma es realmente excepcional por el volumen de información detallada que ofrece. El equipo de FourKites nos explicó el sistema con gran detalle y mostró la misma atención en la formación que nos dieron. FourKites ofrece un servicio de atención al cliente impecable. El servicio de asistencia que se nos ha prestado y el seguimiento de las solicitudes de asistencia no son sino excepcionales. El sistema proporciona continuamente datos adicionales para mejorar el servicio al cliente de Ventura". - Jefe de Desarrollo de Capacidades y Portadores de la División de Producción

"Nuestra implementación de FourKites se completó más rápido de lo esperado. El proyecto en general fue muy bien gestionado por los distintos equipos involucrados y el equipo de FourKites es probablemente el mejor equipo de implementación con el que he trabajado en un proyecto de esta magnitud." - Experto en gestión de la cadena de suministro

"FourKites ha demostrado ser un socio excepcional. Antepone al cliente y tiende a poner en práctica los comentarios obtenidos sobre los productos en todas las etapas, desde el desarrollo hasta la producción, con una rapidez sorprendente. Su plataforma de monitorización insignia, aunque sofisticada, es notablemente intuitiva y está claro que la empresa presta especial atención a la experiencia del usuario final cuando diseña sus productos." - Gestor de transporte senior en la División de Producción

FourKites sigue impulsando una innovación sin igual

En medio de otro año de constante interrupción de la cadena de suministro, FourKites duplicó su modelo de innovación impulsado por el cliente, ya que dio la bienvenida a casi 80 clientes a su nuevo Programa de Socios de Innovación. Sólo en 2021, FourKites ofreció más de 185 nuevos productos y funciones, de los cuales casi el 40 % fueron impulsados por los socios de innovación. Algunas de las innovaciones más recientes de la empresa son:

Además, el año pasado FourKites fue la única empresa de la cadena de suministro nombrada AI Trailblazerpor Everest Group; fue una de las únicas cuatro empresas de transporte y logística que recibió el premio Inc.'s Best in Business Award; fue una de las 100 mejores empresas de software 2021 en The Software Report; y fue nombrada la mejor empresa proveedora ecológica por Food Logistics.

Acerca de FourKites

FourKites® es la plataforma de visibilidad de la cadena de suministro número uno del mundo, que extiende la visibilidad más allá del transporte a patios, almacenes y tiendas. Con un seguimiento diario de más de 2,5 millones de envíos por carretera, ferrocarril, mar, aire, paquetería y mensajería, y con presencia en más de 200 países, FourKites combina datos en tiempo real y un potente aprendizaje automático para ayudar a las empresas a digitalizar sus cadenas de suministro de principio a fin. Más de 1000 de las marcas más reconocidas del mundo -incluidas 9 de las 10 principales empresas de bienes de consumo y 18 de las 20 principales empresas de alimentación y bebidas- confían en FourKites para transformar su negocio y crear cadenas de suministro más ágiles, eficientes y sostenibles. Para más información, visite https://www.fourkites.com/.

