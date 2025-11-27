Fourmaux se pone líder en el Rally de Arabia Saudita, Ogier delante de Evans

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai) se colocó líder del Rally de Arabia Saudita, decimocuarta y última cita del Mundial de Rallies (WRC), mientras que su compatriota Sébastien Ogier (Toyota) y el británico Elfyn Evans (Toyota) son séptimo y noveno, respectivamente, este jueves después de ocho tramos especiales.

Fourmaux, que no ha ganado hasta el momento ningún rally de categoría WRC, optó en la tarde por neumáticos blandos, lo que le permitió acabar el día con el mejor tiempo.

Evans, líder de la general del Mundial, terminó pagando su posición de apertura de las desgastantes pistas sauditas de este rally y cedió casi un minuto y medio respecto a Fourmaux.

Ogier, por su parte, figura a 46 segundos de la primera posición.

Según la clasificación del jueves, Ogier sería el campeón mundial con un punto de ventaja sobre Evans en caso de que todos acabaran en las mismas posiciones.

El tercer aspirante al título es el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), que sufrió un pinchazo en la cuarta especial (ES4). Perdió más de 40 segundos pero consiguió mejorar en la parte final del día y acabar la jornada en octavo lugar, entre Ogier y Evans.

Evans llega al último rally con 272 puntos, solo tres unidades de ventaja sobre Ogier y 24 de margen respecto a Rovanperä.

El Rally de Arabia Saudita continúa el viernes con seis especiales, para cubrir 141,72 kilómetros cronometrados.

La prueba terminará el sábado, día en el que se conocerá el campeón de esta temporada del WRC.

- Clasificación del Rally de Arabia Saudita al término de la 8ª especial este jueves:

1. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) 1:14:54.39

2. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +6.0

3. Martins Sesks/Renars Francis (LAT/Ford/M-Sport) +6.9

4. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +13.7

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +14.9

6. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +22.9

7. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) +44.2

8. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +1:21.2

9. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +1:25.3

...

. Ganadores de las especiales: Martins Sesks (ES2, ES3, ES5), Ott Tänak (ES1, ES7), Sami Pajari (ES4, ES6), Sébastien Ogier (ES8)

