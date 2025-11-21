Foxconn dice centro de supercomputación con Nvidia en Taiwán estará listo en primer semestre de 2026

(.)

Por Wen-Yee Lee

TAIPÉI, 21 nov (Reuters) - Foxconn dijo el viernes que un centro de supercomputación de US$1.400 millones que está construyendo con Nvidia estará listo en la primera mitad de 2026, y cuando esté terminado será el mayor clúster de GPU avanzadas de Taiwán.

El centro de datos de 27 megavatios funcionará con los nuevos chips Blackwell GB300 de Nvidia y se convertirá en el primer centro de datos de IA GB300 de Asia, según Neo Yao, CEO de una nueva unidad que Foxconn ha creado para la supercomputación de IA y las operaciones en la nube, denominada Visonbay.ai.

"A medida que la tecnología de GPU se acelera, la construcción de instalaciones individuales puede dejar de tener sentido desde el punto de vista económico", afirmó Alexis Bjorlin, vicepresidenta de Nvidia, en la jornada tecnológica del fabricante de electrónica por contrato, a la que asistieron socios y clientes de Foxconn como Nvidia, OpenAI y Uber.

"Alquilar recursos informáticos puede ofrecer un retorno de la inversión mucho mejor, ya que permite flexibilidad y permite a las empresas escalar su computación en función de los ciclos tanto del producto como del negocio", afirmó.

Foxconn, el principal ensamblador del iPhone de Apple, ha ido expandiéndose más allá de la electrónica, hacia los vehículos eléctricos y los centros de datos de IA. Ahora es el principal fabricante de bastidores de IA de Nvidia, los que albergan chips, cables y otros equipos.

Esto ha convertido a la empresa en una gran beneficiaria del auge de los centros de datos, ya que las empresas de computación en nube gastan miles de millones de dólares en ampliar su infraestructura de IA y su capacidad de investigación.

La semana pasada, Foxconn ofreció una perspectiva alcista sobre la demanda relacionada con la IA, afirmando que sería un gran impulso para el crecimiento en 2026.

El presidente de Foxconn, Young Liu, dijo a Reuters, en una entrevista publicada el viernes antes del evento, que Foxconn invertiría entre US$2.000 millones y US$3.000 millones al año en IA.

El fundador de Foxconn, Terry Gou, también hizo acto de presencia en la jornada tecnológica, al igual que Spencer Huang, responsable de la línea de productos de robótica de Nvidia e hijo del fundador de Nvidia, Jensen Huang. Huang dijo que Nvidia estaba trabajando con Foxconn para llevar la IA a las fábricas y líneas de fabricación.

Liu afirmó que la empresa tiene ahora capacidad para fabricar 1.000 bastidores de inteligencia artificial a la semana, y que espera que ese ritmo aumente el año que viene.

También dijo que los volúmenes de vehículos eléctricos de la empresa estaban justo en el nivel en el que los fabricantes de automóviles podrían subcontratar más producción a Foxconn y el director de Estrategia Jun Seki mostró el vehículo eléctrico "Modelo A" de la empresa en el escenario.

Liu dijo que el Modelo A había sido diseñado por ingenieros japoneses y que Foxconn tenía previsto establecer una empresa allí para atender a los clientes japoneses. El Modelo A también se fabricará en Japón.

(Reporte de Wen-Yee Lee y Ben Blanchard en Taipéi; Escrito por Brenda Goh; editado en Español por Ricardo Figueroa)