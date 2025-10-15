Foxconn ve por ahora un impacto limitado de restricciones a envíos de tierras raras de China

TAIPÉI, 15 oct (Reuters) - La taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo, considera que las restricciones anunciadas recientemente por China en relación con las tierras raras tendrán escasa repercusión por el momento, dijo el miércoles su presidente, Young Liu.

"Si las restricciones en curso siguen aumentando las tensiones, afectarán a todas las industrias, no sólo a Foxconn", dijo Liu a la prensa en Taipéi. "A corto plazo, es probable que el impacto actual sea limitado".

China amplió drásticamente sus controles de exportación la semana pasada, añadiendo cinco nuevos elementos y un escrutinio extra para los usuarios de semiconductores a medida que Pekín refuerza el control sobre el sector.

Foxconn es el mayor fabricante de servidores de Nvidia y el principal ensamblador de iPhone de Apple. Ha aprovechado el auge de la inteligencia artificial y a principios de este mes registró unos ingresos récord en el tercer trimestre.

Liu también dijo que se había reunido recientemente con Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, para hablar de una futura cooperación. No dio más detalles. (Reporte de Wen-Yee Lee; Escrito por Ben Blanchard; Editado en Español por Ricardo Figueroa)