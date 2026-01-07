Fracasa intento de diálogo en mina chilena de cobre Mantoverde; gremio dice que proyecta extensa huelga

SANTIAGO, 7 ene (Reuters) - Un nuevo intento de negociación entre los trabajadores y la mina chilena de cobre y oro Mantoverde -de Capstone Copper- fracasó, dijo el miércoles el sindicato, que proyecta una extensa huelga en el yacimiento.

El gremio afirmó que la mina está casi completamente paralizada y la nueva planta concentradora es alimentada a un 30% con inventario acumulado antes de que iniciara la huelga. Este inventario se agotaría en un par de días, estimó.

"Ayer fracasaron las conversaciones realizadas por representantes del Sindicato y de Mantoverde Capstone Copper. El Sindicato mantendrá de manera indefinida la huelga, la que podría extenderse por un largo período", dijo el gremio en un comunicado.

Adicionalmente, señaló que la línea de óxidos está afectada ante la falta de apilamiento, lo que impactará en los planes de los próximos meses.

A mediados de diciembre, la asociación de 645 miembros rechazó la última oferta contractual del proceso formal, abriendo camino a una paralización, que se concretó el 2 de enero al fracasar una mediación del gobierno.

"El Sindicato reitera su disposición a resolver esta huelga, en tanto la misma no tiene una justificación económica ante el escaso monto que separa a las partes, cuyo costo no supera un día de producción regular", dijo el gremio.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. Para 2025, estimaba una producción de concentrado de cobre desde sulfuros de entre 68.000-80.000 toneladas y de cátodos de cobre entre 29.000-32.000 toneladas. (Reporte de Fabián Cambero. Editado por Juana Casas)