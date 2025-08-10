Fractura para Isco, que estará de baja varios meses
El centrocampista internacional del Betis, Isco Alarcón, sufre una nueva fractura en el peroné...
- 1 minuto de lectura'
El centrocampista internacional del Betis, Isco Alarcón, sufre una nueva fractura en el peroné de la pierna izquierda y estará ausente de los terrenos de juegos durante varios meses, anunció este domingo el club sevillano.
El exfutbolista del Real Madrid, que volvió a la selección española a los 33 años en junio, se lesionó el sábado en un amistoso de pretemporada contra el Málaga, curiosamente el club en el que se dio a conocer.
Las pruebas médicas revelaron que el jugador "sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".
En 2024 ya sufrió la misma lesión y estuvo de baja varios meses, antes de regresar a su mejor nivel el año pasado.
Esta lesión es un duro golpe para el Betis, clasificado para la próxima Europa League, y podría llevar al club andaluz a fichar a algún jugador para ocupar ese puesto.
Otras noticias de Real Betis Balompié
- 1
Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
- 2
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 3
“Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin
- 4
Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas