Fractura para Isco, que estará de baja varios meses

El centrocampista internacional del Betis, Isco Alarcón, sufre una nueva fractura en el peroné de la pierna izquierda y estará ausente de los terrenos de juegos durante varios meses, anunció este domingo el club sevillano.

El exfutbolista del Real Madrid, que volvió a la selección española a los 33 años en junio, se lesionó el sábado en un amistoso de pretemporada contra el Málaga, curiosamente el club en el que se dio a conocer.

Las pruebas médicas revelaron que el jugador "sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

En 2024 ya sufrió la misma lesión y estuvo de baja varios meses, antes de regresar a su mejor nivel el año pasado.

Esta lesión es un duro golpe para el Betis, clasificado para la próxima Europa League, y podría llevar al club andaluz a fichar a algún jugador para ocupar ese puesto.

