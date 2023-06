Fran García: "Vengo al Real Madrid para crecer y ser un jugador importante"

El nuevo jugador del Real Madrid Fran García afirmó este lunes que fichó por el club merengue "para crecer y ser un jugador grande e importante", aunque no viene "para competir con ningún compañero", sino que su objetivo es "sumar" y poner "todo" lo que tiene "al servicio del equipo".

"Siento orgullo, saber que el trabajo realizado y el camino que me ha tocado hacer tienen sus recompensas, que es volver a mi casa. Estoy muy orgulloso de volver a estar aquí", arrancó el lateral izquierdo en la rueda de prensa tras el acto de presentación en Valdebebas.

Acompañado por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, el nuevo futbolista confesó que "es un sueño" volver al conjunto blanco, algo que "nunca" ha ocultado y por lo que desvivió "en cuerpo y alma". "Trataré de hacerlo lo mejor posible y traer a casa el mayor número de títulos posibles", aseguró.

"Yo no vengo a competir con ningún compañero, vengo a sumar y seguir creciendo. Venir aquí es un sueño, vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo", reiteró García, que compartirá demarcación con e francés Ferland Mendy, "un jugador increíble". "Yo vengo a tratar de hacer cosas grandes en el club", agregó.

El lateral mostró a los brasileños y exmadridistas Marcelo Vieira y Roberto Carlos su "cariño enrome" como dos de sus ídolos, y confesó que la carrera de Dani Carvajal, que también tuvo que 'emigrar' para después ser un fijo en el primer equipo blanco, como "espejo en el que mirarse". "Ojalá pueda tener la misma trayectoria que él, vengo para crecer y ser un jugador grande, un jugador importante", expresó.

"No hay que poner en tela de juicio las decisiones del club, que es el mejor club del mundo. El club cuida mucho la cantera", insistió García sobre cómo trata el club a sus jugadores de la 'casa' y sus oportunidades de ascender hasta el primer equipo.

El jugador explicó cómo fue el proceso para fichar por el Real Madrid tras hacer "la 'mili' en el Rayo". "Estoy agradecido al Rayo, me dieron la oportunidad de dar mis primeros pasos como profesional y gracias a eso estoy aquí", apuntó.

"Me centraba en el día a día, pero en el fútbol se habla mucho y tienes que tener la calma suficiente para estar centrado. Cuando he estado en el Rayo he intentado dar lo mejor de mí, también por mis compañeros. Lo llevé de la mejor manera y con serenidad", manifestó sobre el intento del Real Madrid de 'repescarlo' en el mercado de invierno.

El futbolista, que se definió como "constante", agradeció al conjunto merengue que le permitiera "acabar la temporada" en el conjunto vallecano. "La familia y los amigos son los primeros que se enteraron, a los primeros que llamé. El Real Madrid ha sido el club que siempre he mamado en casa", confesó el joven futbolista, de 23 años.

"El mercado de invierno fue un poco movido, hubo interés del Bayer Leverkusen, pero el Real Madrid tenía la opción de recompra y estoy contento por cómo ha acabado todo", reveló sobre el interés del equipo entrenado por el español Xabi Alonso.

Finalmente, García reconoció que habló con el técnico madridista, Carlo Ancelotti, en el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo en el Santiago Bernabéu, a finales de mayo. "Me dio la enhorabuena por la temporada y me dijo que dentro de un mes nos veríamos en la Ciudad Deportiva. Estoy agradecido por sus palabras", zanjó.

