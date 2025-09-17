FranceAgriMer aumenta sus previsiones de exportación de trigo blando y recorta las de existencias

PARÍS, 17 sep (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer elevó el miércoles sus previsiones para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26, contribuyendo a su estimación reducida de las existencias de final de temporada, que todavía las sitúan en un máximo de 21 años.

La oficina espera que Francia, el mayor productor de cereales de la UE, experimente un aumento de las exportaciones esta temporada, a medida que la producción de la cosecha se recupere de un nefasto 2024, pero no lo suficiente como para absorber un fuerte excedente.

En un informe sobre la oferta y la demanda, FranceAgriMer aumentó sus previsiones de exportación de trigo blando fuera de la UE a 7,85 millones de toneladas métricas, frente a los 7,5 millones previstos inicialmente en julio. Esto supone casi un 125% por encima del volumen de 2024/25, que marcó el nivel más bajo de este siglo.

Los envíos previstos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26 se mantuvieron casi sin cambios en 6,74 millones de toneladas, un 1% menos que en la campaña anterior.

El aumento de las perspectivas de exportación, junto con una revisión al alza de la demanda interna, contrarrestó una mayor estimación de la oferta de la cosecha y llevó a FranceAgriMer a recortar su previsión de existencias de trigo blando a finales de 2025/26 a 3,64 millones de toneladas desde los 3,87 millones anteriores.

Según los datos históricos de FranceAgriMer, seguirían siendo las mayores existencias desde 2004/05.

En otros cereales, FranceAgriMer ha aumentado considerablemente su previsión de existencias de cebada en 2025/26 a 2,18 millones de toneladas desde 1,75 millones, casi el doble del volumen de la temporada pasada de 1,1 millones de toneladas.

El aumento de las existencias previstas reflejó un ajuste al alza de la oferta de la cosecha y un recorte de la demanda interna, que compensaron un aumento de las exportaciones previstas fuera de la UE.

En cuanto al maíz, cuya cosecha está comenzando, FranceAgriMer dio su primera previsión para 2025/26, proyectando unas existencias de 2,23 millones de toneladas, frente a una estimación revisada de 2,19 millones para 2024/25.

La estimación para 2024/25 era inferior en más de 1 millón de toneladas a la de julio, lo que reflejó una revisión a la baja de la oferta y un aumento de la demanda interna y de exportación en la pasada campaña. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)