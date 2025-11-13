LA NACION

FranceAgriMer mantiene sin cambios las perspectivas de exportación de trigo blando francés fuera de la UE

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
FranceAgriMer mantiene sin cambios las perspectivas de exportación de trigo blando francés fuera de la UE
FranceAgriMer mantiene sin cambios las perspectivas de exportación de trigo blando francés fuera de la UEAapresid

PARÍS, 13 nov (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer mantuvo el jueves sin cambios su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26, continuando por segundo mes consecutivo con la proyección de 7,85 millones de toneladas métricas en envíos fuera del bloque.

En una perspectiva de la oferta y la demanda, la oficina también dejó prácticamente sin cambios su previsión de envíos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26, en 7,05 millones de toneladas frente a 7,04 millones anteriormente, mientras que elevó ligeramente su previsión de existencias de trigo blando a finales de 2025/26 a 2,83 millones de toneladas desde 2,79 millones. (Reporte de Gus Trompiz, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. De cuánto serán en diciembre, con nueva suba, y cómo cierran 2025 frente a la inflación
    1

    Jubilaciones de Anses: de cuánto serán en diciembre, con nueva suba y aguinaldo, y cómo cierran 2025 frente a la inflación

  2. Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
    2

    Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

  3. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
    3

    Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años

  4. De Narváez acelera para quedarse con Carrefour
    4

    De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay

Cargando banners ...