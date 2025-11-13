FranceAgriMer mantiene sin cambios las perspectivas de exportación de trigo blando francés fuera de la UE
- 1 minuto de lectura'
PARÍS, 13 nov (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer mantuvo el jueves sin cambios su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26, continuando por segundo mes consecutivo con la proyección de 7,85 millones de toneladas métricas en envíos fuera del bloque.
En una perspectiva de la oferta y la demanda, la oficina también dejó prácticamente sin cambios su previsión de envíos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26, en 7,05 millones de toneladas frente a 7,04 millones anteriormente, mientras que elevó ligeramente su previsión de existencias de trigo blando a finales de 2025/26 a 2,83 millones de toneladas desde 2,79 millones. (Reporte de Gus Trompiz, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
Jubilaciones de Anses: de cuánto serán en diciembre, con nueva suba y aguinaldo, y cómo cierran 2025 frente a la inflación
- 2
Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
- 3
Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
- 4
De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay