FranceAgriMer mantiene sin cambios las perspectivas de exportación de trigo blando francés fuera de la UE

PARÍS, 13 nov (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer mantuvo el jueves sin cambios su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26, continuando por segundo mes consecutivo con la proyección de 7,85 millones de toneladas métricas en envíos fuera del bloque.

En una perspectiva de la oferta y la demanda, la oficina también dejó prácticamente sin cambios su previsión de envíos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26, en 7,05 millones de toneladas frente a 7,04 millones anteriormente, mientras que elevó ligeramente su previsión de existencias de trigo blando a finales de 2025/26 a 2,83 millones de toneladas desde 2,79 millones. (Reporte de Gus Trompiz, Editado en Español por Ricardo Figueroa)