FranceAgriMer recorta previsiones de existencias de cereales por mayores perspectivas de exportación

PARÍS, 15 oct (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer rebajó el miércoles sus previsiones de existencias de trigo blando, cebada y maíz al final de la actual campaña 2025/26 tras ajustar las previsiones de exportación de los tres cereales.

En un informe sobre oferta y demanda, la oficina dejó sin cambios su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26 en 7,85 millones de toneladas, pero elevó los envíos previstos dentro de la UE a 7,04 millones de toneladas desde los 6,74 millones anteriores.

El recorte contribuyó a una fuerte disminución de la previsión de existencias finales de trigo al cierre de la campaña, que ahora se esperan en 2,79 millones de toneladas, por debajo de los 3,64 millones previstos en septiembre y un 12,6% por encima de los niveles de existencias al final de 2024/25.

La reducción de las previsiones de existencias también refleja una revisión a la baja de unas 450.000 toneladas de la oferta de mercado estimada, ya que FranceAgriMer ha aumentado sus previsiones de utilización de trigo en las granjas.

La oficina redujo su previsión de existencias de cebada para 2025/26 a 1,94 millones de toneladas desde los 2,19 millones anteriores, debido principalmente al aumento de las exportaciones previstas fuera de la UE a 3 millones de toneladas desde los 2,9 millones del mes pasado. Esto supondría un 71% más que en 2024/25.

En cuanto al maíz, FranceAgriMer recortó su previsión de existencias finales para 2025/26 a 1,95 millones de toneladas, por debajo de los 2,23 millones del mes pasado y ahora un 11,5% por debajo de la temporada anterior, tras una fuerte revisión de su previsión de exportaciones dentro de la UE. Éstas se sitúan ahora en 4,6 millones de toneladas, frente a los 4,3 millones de septiembre. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)