FranceAgriMer reduce previsión de exportación de trigo blando fuera de la UE, cita competencia de Argentina

Por Sybille de La Hamaide y Gus Trompiz

PARÍS, 11 feb (Reuters) -

La oficina agrícola FranceAgriMer redujo el miércoles su previsión de exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26 en 300.000 toneladas métricas a 7,20 millones de toneladas, debido a la competencia del trigo argentino.

La tercera reducción consecutiva de sus previsiones de exportación fuera de la UE solo se vio compensada en parte por un pequeño aumento de los envíos previstos dentro del bloque, que pasaron de 7,51 millones de toneladas a 7,56 millones, según indicó en sus perspectivas mensuales de oferta y demanda para el mayor productor de trigo de la UE.

"Las oportunidades están empezando a disminuir con el suministro procedente de los competidores, en particular Argentina", declaró a periodistas

Habasse Diagouraga,

analista de cereales de FranceAgriMer.

Como resultado de las previsiones de exportación más bajas, la oficina elevó sus perspectivas para las existencias de trigo blando a finales de 2025/26 de 2,80 millones a 3,05 millones de toneladas, lo que supone ahora casi un 23% más que la temporada pasada.

En una nota más positiva, Diagouraga dijo que las listas de los puertos mostraban un cargamento de 5.000 toneladas de trigo y 13.000 toneladas de cebada con destino a Argelia, lo que supondría el primer envío de trigo al país norteafricano desde julio de 2024 y el primer envío de cebada en tres temporadas.

"Las exportaciones a Argelia son importantes, ya que es un cliente tradicional. Esperamos que pueda durar", dijo Benoit Pietrement, jefe del comité de cereales de FranceAgriMer.

Las exportaciones a Argelia, tradicionalmente el mayor comprador de trigo de Francia, se han estancado debido a las tensiones diplomáticas entre París y Argel.

Los comerciantes afirmaron que no tenían conocimiento de la carga de trigo con destino a Argelia y se mostraron sorprendidos, dado el contexto diplomático.

Sin embargo, FranceAgriMer elevó su previsión de exportaciones de cebada fuera del bloque, de 3,35 millones de toneladas en enero a 3,7 millones, lo que supone un 58% más que la temporada pasada.

Las existencias finales de maíz para 2025/26 se esperan en 2,19 millones de toneladas, frente a los 2,16 millones previstos en enero y sin cambios respecto a la temporada pasada. (Reporte de Sybille de La Hamaide y Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira )