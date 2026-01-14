FranceAgriMer reduce previsión de exportaciones de trigo no comunitario, y aumenta envíos a la UE

PARÍS, 14 ene (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer redujo el miércoles su pronóstico para las exportaciones de trigo blando francés fuera de la Unión Europea en 2025/26, a 7,50 millones de toneladas métricas desde los 7,60 millones esperados el mes pasado, pero sigue siendo más del doble de los 3,5 millones de toneladas enviadas en 2024/25.

En una perspectiva de oferta y demanda, la oficina aumentó su pronóstico de envíos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26 a 7,51 millones de toneladas desde 7,39 millones anteriormente y 6,8 millones de toneladas la temporada pasada.

Aumentó su previsión de existencias de trigo blando al final de la temporada 2025/26 de 2,74 millones a 2,80 millones de toneladas. Esto representa ahora un 12,7% más que el volumen de la temporada anterior.

En el caso de la cebada, FranceAgriMer estimó las existencias finales de 2025/26 en 1,55 millones de toneladas, frente a los 1,46 millones proyectados el mes pasado, un 34,3% más que la temporada pasada.

Ahora se espera que las existencias finales de maíz de 2025/26 alcancen los 2,16 millones de toneladas, frente a los 1,86 millones previstos el mes pasado, pero un 1,4% por debajo de la temporada pasada. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)