FranceAgriMer reduce sus perspectivas de exportación de trigo blando fuera de la UE

PARÍS, 16 dic (Reuters) - La oficina agrícola FranceAgriMer recortó el martes su previsión de exportaciones de trigo blando francés fuera de la Unión Europea en 2025/26 a 7,6 millones de toneladas métricas frente a los 7,85 millones previstos el mes pasado.
En una perspectiva de oferta y demanda, la oficina aumentó su previsión de envíos de trigo blando francés dentro de la UE en 2025/26 a 7,39 millones de toneladas frente a los 7,05 millones anteriores.
Recortó su previsión de existencias de trigo blando a finales de 2025/26 a 2,74 millones de toneladas frente a 2,83 millones. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
