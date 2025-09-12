Francés Alaphilippe conquista el GP de Quebec

El ciclista francés Julian Alaphilippe se impuso este viernes en el Gran Premio de Quebec, en Canadá, por delante de su compatriota Pavel Sivakov y del italiano Alberto Bettiol.

Los tres formaban parte de un grupo de seis hombres que resistió por poco el avance del pelotón.

El dos veces campeón del mundo, de 33 años, firmó su primera victoria con el equipo Tudor, por el que fichó a comienzos de año, y el 45° triunfo de su carrera.

"Desde primera hora de la mañana sentí que tenía buenas piernas. Y corrí con inteligencia", declaró Alaf.

La última victoria de prestigio del ganador de la Milán-San Remo en 2019 se remontaba a la decimosegunda etapa del Giro de Italia de 2024, a comienzos de mayo del año pasado.

Alaphilippe ya había demostrado su buen estado de forma al terminar tercero en la clasificación general del Tour de Gran Bretaña el pasado fin de semana.

Formó parte este viernes de un grupo de una docena de atacantes aislados a 80 kilómetros de la meta, pero el conjunto se redujo a seis unidades en los últimos y emocionantes kilómetros.

A pesar de varios ataques del campeón del mundo, el esloveno Tadej Pogacar, que intentó remontar en la última vuelta, los seis corredores no fueron alcanzados.

El perforador del equipo Tudor lanzó su ataque decisivo en la cuesta de la Montagne, a poco menos de dos kilómetros de la meta.

Antes de eso, cuatro hombres habían animado el inicio de la carrera tomando la delantera desde la primera de las 18 vueltas de un circuito de 12 kilómetros, por iniciativa de los jóvenes Philippe Jacob y Félix Gouchard.

El par de canadienses estaba deseoso de destacar ante su público, estimado en 200.000 espectadores, según la organización.

