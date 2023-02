Francés gignac extiende contrato con tigres de méxico hasta 2025

Ciudad de méxico, 2 feb (reuters) - el delantero francés andré-pierre gignac firmó el jueves la renovación de su contrato por dos años con tigres uanl que lo mantendrá con el club mexicano hasta el 2025.

Gignac llegó a Tigres en 2015 y ha sido campeón en los torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019. Además, ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, y alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes 2020 donde el equipo mexicano perdió la final ante Bayern Munich de Alemania.

"2 AÑOS MÁS. Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", publicó Gignac en sus redes sociales.

"Estoy preparado para hacer historia con ustedes, a entregar el corazón en la cancha en cada partido, en cada rodada del balón, en cada momento, con la pasión, la dedicación y el profesionalismo como siempre lo hecho. Estoy eternamente agradecido con ustedes, con mis compañeros y con el club", agregó.

Gignac ha expresado en varias ocasiones su deseo de finalizar su carrera con el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La última renovación de Gignac con Tigres fue a principios de 2021, y desde su llegada a Tigres registra 178 goles que lo convierten en el máximo anotador en la historia del club.

Además de Tigres, Gignac ha jugado en Francia con los clubes Pau, Lorient, Toulouse y Olympique de Marsella.

Con la selección de Francia disputó el Mundial del 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa 2016 que se jugó en su país. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters