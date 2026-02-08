Francés Lecornu establece agenda tras la batalla presupuestaria y se centra en energía y defensa

PARÍS, 8 feb (Reuters) - Menos de una semana después de sobrevivir a una batalla de cinco meses sobre el presupuesto de Francia para 2026, el primer ministro Sebastien Lecornu presentó su agenda durante el fin de semana, dando prioridad a la energía y la defensa.

Las disputas presupuestarias consumieron la política francesa durante casi dos años y costaron dos primeros ministros antes de que Lecornu fuera nombrado en septiembre.

"Francia tiene un presupuesto que pretende reducir el déficit al 5% sin subir los impuestos. Pocos creían que eso fuera a suceder", afirmó Lecornu.

A pesar del aumento de su popularidad y de que las encuestas muestran que ni los centristas del presidente Emmanuel Macron ni los conservadores podrían derrotar a la extrema derecha del Agrupamiento Nacional en las elecciones presidenciales de 2027, Lecornu repitió que no tenía interés en presentarse.

Añadió que se produciría una pequeña reorganización del gabinete antes de las elecciones locales de marzo.

El primer ministro afirmó que el próximo "programa energético plurianual" del Gobierno se firmaría por decreto a finales de la próxima semana, tras más de dos años de retrasos.

Confirmó que la empresa estatal EDF construirá seis nuevos reactores nucleares, con la opción de construir otros ocho, mientras que la inversión en energías renovables —incluidas la eólica marina, la solar y la geotérmica— seguirá siendo "ambiciosa".

"A continuación, tendremos que estudiar incentivos para acelerar la electrificación. El objetivo es garantizar que el 60% de nuestro consumo en 2030 sea eléctrico".

GASTO EN DEFENSA y DESCENTRALIZACIÓN "Es esencial aumentar el presupuesto de defensa (US$57.000 millones o US$67.350 millones), que se duplicará entre 2017 y 2027... debemos continuar", afirmó Lecornu.

También señaló que la ley de programación militar se actualizará antes del 14 de julio, día de la Bastilla.

Por otra parte, señaló que "el nuevo panorama internacional y el estado de nuestras finanzas públicas hacen que sea urgente reorientar el Estado hacia determinadas tareas. Por lo tanto, debe apoyarse más claramente en otros actores públicos locales para ejercer determinadas competencias", afirmó Lecornu.

Añadió que se presentará al Parlamento un proyecto de ley con 50 medidas de "simplificación" antes de las elecciones locales de marzo.

Lecornu se comprometió a mantener además la Ayuda Médica Estatal (AME), un programa de asistencia social francés que cubre principalmente los gastos médicos de los migrantes indocumentados, que la extrema derecha se ha comprometido a eliminar si llega al poder en 2027.

Sin embargo, anunció dos decretos para reformar el programa: uno destinado a combatir el fraude, con un ahorro de US$180 millones, y otro centrado en modernizar los sistemas informáticos del Gobierno para garantizar el acceso de todos los funcionarios responsables del programa.

(1 dólar = 0,8463 euros) (Reportaje de Elizabeth Pineau, Jean-Stephane Brosse y Benoit Van Overstraeten; edición de Ros Russell. Editado en español por Natalia Ramos)