Francés Magnier gana al esprint la 4ª etapa de Vuelta a Polonia, Lapeira sigue líder

El francés Paul Magnier (Soudal-Quick Step) ganó en el esprint este jueves la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia, que sigue liderando su compatriota Paul Lapeira (Decathlon AG2R-La Mondiale).

Al superar al maillot verde británico Ben Turner (Ineos-Grenadiers), ganador el miércoles de la tercera etapa, Paul Magnier, de 21 años, logró su primera victoria en categoría World Tour.

Víctima de una dura caída el miércoles, Paul Lapeira pudo tomar la salida este jueves y conservar su maillot amarillo con ocho segundos de ventaja sobre Victor Langelotti (Ineos-Grenadiers).

- Clasificación de la cuarta etapa:

1. Paul Magnier (FRA/SOQ) los 201,4 km en 4h36:09 (velocidad media: 43,8 km/h)

2. Ben Turner (GBR/IGD) a 0

3. Tim Torn Teutenberg (GER/LTK) 0

4. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 0

5. Madis Mihkels (EST/EFE) 0

...

- Clasificación general:

1. Paul Lapeira (FRA/DAT) 16h33:19

2. Victor Langelotti (MON/IGD) a 8

3. Jan Christen (SUI/UAD) 12

4. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 12

5. Pello Bilbao (ESP/TBV) 13

...