Francés Romain Grégoire gana la primera etapa del Tour de Luxemburgo

El corredor francés Romain Grégoire se impuso este miércoles en la etapa inaugural del Tour de Luxemburgo, al término de un esprint en subida en el que superó al neerlandés Marijn van den Berg y al suizo Marc Hirschi.

Diez días después de haber conquistado la Vuelta a Gran Bretaña (con una victoria de etapa), el joven corredor del equipo Groupama-FDJ logró la décima victoria de su carrera, la cuarta esta temporada.

Grégoire, de 22 años, es líder de la general en el pequeño país europeo y tratará de conservar su maillot de líder el jueves en una segunda etapa favorable también a los velocistas, antes de la etapa reina del viernes, con la subida a Niklosbierg, de 2,8 km al 9,3% de pendiente media.

