Francés Saint-Maximin llega a México entre ovaciones para fichar con el América

El delantero francés Allan Saint-Maximin tuvo el viernes un festivo recibimiento al llegar a la Ciudad de México para fichar como refuerzo del América de cara al torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

"Estoy feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento", dijo Saint-Maximin en español ante más de un centenar de seguidores americanistas que lo esperaron en la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Entre música de platillos, tambores y trompetas, más de un centenar de aficionados de las Águilas del América corearon el cántico: "oe, oe, oe, oe, oe, francés, francés".

El futbolista de 28 años caminó a paso lento en la terminal aérea rodeado por la multitud de americanistas que ondearon banderas azulcremas con el escudo de las Águilas.

Saint-Maximin llegó a México después de jugar en el fútbol de Francia con Saint-Etienne, Bastia, Mónaco y Niza, en Alemania con Hannover 96, en Inglaterra con Newcastle United, en Arabia Saudita con Al-Ahli y en Turquía con Fenerbahce.

El jugador francés realizará el sábado los exámenes físicos y médicos para después firmar contrato con el América que en su historia ya tuvo un futbolista francés entre 2018 y 2019: Jeremy Ménez, que jugaba como mediocampista.

En el actual torneo Apertura 2025 del balompié mexicano hay dos jugadores franceses registrados: los delanteros André-Pierre Gignac, de los Tigres, y Sébastien Salles-Lamonge, del Atlético San Luis.