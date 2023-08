NUEVA YORK (AP) — La victoria de Frances Tiafoe en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos no tuvo mucho drama. Se adelantó pronto y no sacó el pie del acelerador. Apenas afrontó una bola de quiebra, la cual salvó. Sus voleas fueron exquisitas. Su adversario — totalmente abrumador — recibió tratamiento por una molestia en el cuello.

Lo evidente fue que Tiafoe, el décimo cabeza de serie, se está gozando este momento en su vida. Aquí era donde quería estar, sin importar las circunstancias del partido.

Bajo los reflectores de un torneo de Grand Slam, absorbiendo la atención de miles de espectadores en las gradas del estadio Arthur Ashe, devolviendo el cariño al derrotar 6-3, 6-1, 6-4 al austriaco Sebastian Offner en algo más de una hora y media.

“Me encanta todo. La batalla uno contra uno. El dejarlo todo. Todo el mundo pendiente de ti y del rival. Compites como un desquiciado. Todos anticipando el partido. Y se trata de quién lo que desea más”, se explayó el estadounidense de 25 años al ser entrevistado previo al US Open.

Sabía que Ofner era un debutante en el US Open y, tras su victoria, indicó que procuró “sacar provecho al entorno”.

Hace un año en Flushing Meadows, la carrera de Tiafoe cambió al igual que su vida. Derrotó a Rafael Nadal en la cuarta ronda y alcanzó las semifinales de un grande por primera vez, exigiendo al límite al eventual campeón Carlos Alcaraz.

Captó admiradores, como la ex primera dama Michelle Obama y el astro de la NBA Bradley Beal. Se embelesó con toda la atención. También fue incluido entre los protagonistas de “Break Point”, la docuserie de Netflix sobre el circuito de tenis.

“Estoy completamente abierto a que el resto del mundo pueda seguirme. Que pase lo que tenga que pasar. Me encanta que la gente me alienta. Todo el mundo pagó dinero que costó para verme. Y me gusta que puedan verme", dijo Tiafoe. “Y también quiero ganar”.

Muy fácil para djokovic y swiatek

A primera hora el miércoles, Novak Djokovic volvió a ganar en tres sets, solventando la jornada de más calor — 29 grados Celsius (85 F) — y humedad en lo que va del torneo.

“Para esto entrenamos varias horas al días en condiciones de calor y humedad, para poder estar preparados para cualquier cosa que te puedes encontrar en la pista”, dijo Djokovic tras deshacerse 6-4, 6-1, 6-1 del español Bernabé Zapata, el 76to del mundo, para acceder a la tercera ronda “Siento que puedo jugar mejor todavía”.

“Mi hambre sigue intacta”, añadió el astro serbio de 36 años, cuyo cúmulo de 23 títulos de Grand Slam constituyen el récord absoluto en el tenis masculino. “Aún lo conservo”.

Por el cuadro femenino, la campeona defensora Iga Swiatek y Coco Gauff siguen en marcha para un cruce en los cuartos de final tras anotarse victorias en set corridos.

Swiatek, quien lleva 74 semanas consecutivas como la número uno del ranking femenino, despachó 6-3, 6-4 a Daria Saville, una australiana que se encuentra en el 322do puesto en el escalafón.

¿De quiénes toma nota Swiatek? La polaca de 22 años sigue de cerca la rivalidad entre Djokovic y Carlos Alcaraz, protagonistas de tres apasionamientos enfrentamientos este año, incluyendo la final de Wimbledon ganada por el español de 20 años.

“Los disfruto como fan. En mi caso sería imposible jugar con el nivel de estrés que mantienen en sus duelos”, indicó Swiatek. “Yo aprendo mucho en lo mental, ya que es inspirador y asombroso el ver cómo nunca se rinde... Me hacen ver que si ellos son capaces de aguantar semejante nivel físico y mental, yo también lo conseguiré”.

En duelo de adolescentes, Coco Gauff, estadounidense de 19 años, exhibió contundencia al imponerse 6-3, 6-2 ante Mirra Andreeva, rusa de 16. Ambas se midieron en la tercera ronda del último Roland Garros, con Gauff llevándose el triunfo en tres sets.

Fiascos de ruud y tsitsipas

El cuadro masculino perdió a dos cabezas de serie de fuste.

Casper Ruud, el noruego que perdió la final del año pasado ante Alcaraz, se estrelló en la segunda ronda al caer 6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2 contra el chino Zhang Zhizhen

Quinta preclasificado en Nueva York, Ruud se ha desinflado tras perder contra Djokovic en la final de Roland Garros en junio. También perdió en la segunda ronda de Wimbledon y apenas cosechó una victoria en la gira norteamericana de cemento previo al US Open.

Zhang se convirtió en el primer hombre chino que derrota a un jugador entre los cinco primeros del ranking y alcanzó la tercera ronda de un ganador por segunda vez. Accedió a esa instancia en el reciente Roland Garros antes de perder ante Ruud, finalista de tres de los últimas citas de Grand Slam.

El griego Stefanos Tsitsipas (7mo preclasificado) capituló en la segunda ronda al caer 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5) 7-6 (6), 6-3 frente a Dominic Stricker, un suizo que superó la fase clasificatoria e inició la semana en la 128va plaza del ranking.

Tsitsipas, finalista en el Abierto de Australia y Roland Garros, nunca ha podido ir más allá de la tercera ronda en Flushing Meadows.