Francesco Bagnaia partirá en la pole en el Gran Premio de Malasia de MotoGP

El italiano Francesco Bagnaia largará en la pole position la carrera esprint y el Gran Premio de Malasia, vigésima de las 22 pruebas de la temporada de MotoGP, tras marcar el mejor tiempo en la clasificación este sábado en el circuito de Sepang.

"Estoy contento, pero no quiero confiarme demasiado, sé que esta tarde será difícil (en la carrera esprint)", declaró el italiano, ganador en Malasia en 2024.

En el circuito de Sepang, una pista que le gusta especialmente, el piloto de Ducati consiguió su tercera pole position de la temporada, un año complicado para el bicampeón del mundo (2022 y 2023).

En los últimos dos Grandes Premios, Bagnaia pareció estar completamente desesperado a bordo de su potente moto, concluyendo otro fin de semana de pesadilla en Australia el domingo pasado tras abandonar, como ya hiciera en Indonesia a principios de octubre.

El sábado, el italiano tuvo que pasar por la ronda de repesca (Q1) a primera hora de la mañana para clasificarse para la segunda parte de la clasificación (Q2), donde la pole position se decidía entre los doce pilotos más rápidos.

Al inicio de la carrera esprint, programada para las 08H00 GMT de este sábado, y del Gran Premio, el domingo también a las 08H00 GMT, Bagnaia saldrá por delante del español Álex Márquez (Ducati-Gresini), quien tiene la oportunidad de alzarse con el título honorífico de subcampeón del mundo este fin de semana, y de su compatriota italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46), tercero.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), campeón del mundo de 2021, será cuarto.

Por su parte, el español Marc Márquez (Ducati), que ya se aseguró el título del mundo de la categoría reina de 2025, y su compatriota y actual monarca del orbe Jorge Martín (Aprilia), ambos lesionados, no viajaron a Malasia.

