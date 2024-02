El entrenador del SSC Nápoles, Francesco Calzona negó este martes que el FC Barcelona haya "cambiado mucho" su "comportamiento" respecto a febrero de 2022, cuando ambos se enfrentaron en los dieciseisavos de final de la Europa League, último precedente antes de que ahora se crucen en los octavos de final de la Champions League.

"No ha cambiado mucho el comportamiento que tenía hace dos años. Ha tenido un periodo de dificultades, en este 2024 ha sufrido un poco más. No creo que tengan de cara a gol la media a la que estaban acostumbrados, pero eso no cambia nada porque están los jugadores y el entrenador con los mismos conceptos. Aparte de algo a nivel táctico, no hay novedades diferentes a las del Barcelona de 2022", dijo Calzona en rueda de prensa desde el Estadio Diego Armando Maradona.

"Desde hoy se resetea todo, se comienza un nuevo camino. Me he encontrado a un equipo que se ha puesto a mi disposición de inmediato. En este momento, tocan pocas palabras porque tenemos trabajo por hacer, hemos tenido poquísimo tiempo y hemos ido de inmediato al campo", resumió el nuevo técnico del Nápole sobre su primer entrenamiento.

Recién llegado al club celeste, Calzona confía en el desempeño de sus pupilos y en el respaldo de los aficionados. "Debemos ser nosotros mismos y hacerles sentir orgullo. El objetivo es ése para nosotros, y más que preguntarles a ellos, debemos ser nosotros quienes los llevemos a sentirse felices con nuestras prestaciones y con los resultados de ahora en adelante", argumentó al respecto.

"Un entrenador puede cambiar poco porque no hemos tenido tiempo, tenemos que acelerar este proceso de aprendizaje. Por eso, le he dicho a los jugadores que no tenemos excusas y debemos mejorar nuestra posición en este momento", indicó sobre qué ha cambiado en el seno del Nápoles durante las últimas 24 horas.

"Está claro que el debut es importante, contra un rival importante. Pero todo esto no me asusta porque el Nápoles es un equipo fuerte; tiene que encontrar algunos conceptos, pero es un equipo fuerte y esto me hace feliz", dijo Calzona antes de remarcar que su "mentalidad" es "buscar ganar todos los partidos, independientemente del adversario que tengamos enfrente".

"No puedo soportar que mis equipos no sean ordenados y no adquieran una cierta mentalidad. Tenemos el agravante de que, además de darnos una identidad, también debemos lograr resultados. Esto nos puede poner un poco más de presión, pero le dije a los chicos que no deben pensar en ello, deben pensar en volver a hacer lo que hicimos en el primer entrenamiento: tener la cabeza liberada y pensar en divertirse", zanjó.

Junto al entrenador, también compareció Giovanni Di Lorenzo en la sala de prensa. "Seguramente el hecho de que el míster conozca a tantos jugadores acelera el proceso de conocimiento y es una cosa positiva para nosotros, nos puede dar mucho en este primer día", comentó.

"El míster ha llegado con mucho entusiasmo y nos lo transmitió de inmediato, desde el primer entrenamiento. Así que tendremos que empezar de nuevo juntos porque es una situación que no nos tiene contentos. Pero todos juntos y unidos queremos hacerlo bien, y nos queda todavía una temporada por jugar, así que estamos focalizados en eso", concluyó.