El entrenador del Nápoles, Francesco Calzona, se ha mostrado "decepcionado" por perder contra el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys (3-1) y quedar eliminados en los octavos de final de la Liga de Campeones, si bien ha reconocido que han "plantado cara" en algunos momentos y que les faltó no poder alargar más tiempo esas buenas sensaciones y, sobre todo, culpó a sus jugadores de los balones perdidos.

"En la parte final no lo hemos hecho bien porque hemos cambiado el esquema, y ahora mismo este equipo no puede hacerlo y enfrentarse a un gran rival como el Barça. Tenemos que trabajar más, con certidumbre y sin tanta casualidad. Hemos plantado cara al Barça en varios momentos, pero para competir contra estos equipos hay que alargar más estos momentos. Me molesta más el perder tantos balones", reconoció en rueda de prensa.

Y es que para Calzona el problema más grande fueron las pelotas perdidas. "Hemos empezado la segunda parte bastante bien. Después nos hemos perdido en el balón largo, y además del penalti no concedido hemos tenido la ocasión de Lindstrom. Pero sí, hemos concedido demasiado al Barça", lamentó.

"Es un equipo que consigue encontrar el camino al gol", destacó del rival. "Tenemos que ajustar la línea defensiva, porque hoy no lo hemos hecho bien. En momentos hemos recuperado el balón arriba, pero ha durado poco. Hay que mejorar el rendimiento defensivo pero es cosa del equipo", manifestó.

Calzona aceptó que viniendo a Barcelona "cabe la posibilidad de perder". "Ha habido momentos en que nos hemos equivocado demasiado, en otros hemos trabajado bien pero muy poco tiempo. Estamos decepcionados, pero el fútbol es esto. Tenemos que volver a empezar porque el domingo tenemos que sumar puntos si queremos mantener el sueño de acabar arriba", señaló, pensando en la Serie A.

Por otro lado, se quejó por el penalti de Pau Cubarsí a Osimhen no pitado. "He visto la jugada del penalti, los expertos dicen que era penalti. Me hubiera gustado que se diera más atención a este episodio. Pero los expertos, todos, han dicho que era penalti", reiteró.

"Hay decepción porque podíamos tener más minutos de buen juego, pero lo positivo es que hemos luchado como iguales contra el Barça, que sigue luchando por LaLiga y está en cuartos de 'Champions'. Es un gran equipo", valoró el técnico italiano.