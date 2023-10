El italiano Francesco Totti y el español Carles Puyol, campeones del mundo en 2006 y 2010, respectivamente, encabezaron el martes la ceremonia de los 18 nuevos ingresos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, avalado por la FIFA.

"Es un honor y un orgullo formar parte de este grupo. Pertenecer al Salón de la Fama no entraba ni en mis sueños", declaró Puyol, ganador de 21 títulos con el Barcelona, en la undécima ceremonia de investidura del recinto celebrada en la ciudad de Pachuca (centro de México).

Por su lado, Totti, quien pasó 25 años con la Roma, dio "gracias al Salón de la Fama por darme la oportunidad de ser parte de este grupo de grandes campeones, pero sobre todo grandes personas".

Totti y Puyol ingresaron al Salón de la Fama como parte de las siete personalidades de la categoría del fútbol internacional en la que fueron incluidos otras cinco leyendas que no asistieron al evento por sus respectivos compromisos: el italiano Carlo Ancelotti, el camerunés Samuel Eto'o, el español Xavi Hernández y los brasileños 'Kaká' y 'Rivaldo'.

En la categoría del fútbol nacional de México ingresaron seis personajes, entre ellos cuatro mundialistas de la selección mexicana: Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte y Oscar 'Conejo' Pérez.

En esta categoría nacional fueron incluidos el argentino Ricardo Lavolpe, director técnico que ha desarrollado casi toda su carrera en el fútbol mexicano, además del fallecido Emilio Azcárraga, empresario que impulsó la construcción del estadio Azteca.

"Gracias al de arriba, a Dios, porque me indicó el camino en el fútbol que me dio todo, y gracias a México porque me recibió como jugador y me dio la profesión de director técnico y porque de aquí me llamaron para dirigir a dos selecciones (México y Costa Rica), y también para dirigir en mi país y Egipto", manifestó Lavolpe, campeón del mundo en 1978 como tercer portero de Argentina.

La categoría de decanos recibió a tres personajes: el brasileño José Alves 'Zague', uno de los máximos goleadores del América de México (fallecido en 2021), Isidoro 'Chololo' Díaz, mediocampista en la época del Guadalajara 'Campeonísimo', y el alemán Uwe Seeler, legendario delantero del Hamburgo y de la selección alemana (fallecido en 2022).

"Yo sé que hay muchos jugadores que podrían estar aquí, pero afortunadamente me tocó a mí", expresó Isidoro Díaz, mediocampista que fue parte de la selección mexicana que ganó su primer partido en Copas del Mundo, en Chile-1962 contra Checoslovaquia.

Por el fútbol femenino fueron reconocidas dos mujeres: la mexicana Andrea Rodebaugh, considerada una de las mejores mediocampistas de su país, y la brasileña Delma Gonçalves 'Pretinha', delantera que participó en cuatro Copas del Mundo y cuatro torneos olímpicos.

"Es un honor, estoy muy feliz por el recuerdo de mi carrera, por haber contribuido de alguna manera con el desarrollo del fútbol femenino, por haber jugado Mundiales y por haber sido elegida", comentó 'Pretinha'.

Situado en Pachuca, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional celebró su primera ceremonia de investidura en 2011; con los integrantes de la undécima generación el recinto ha recibido a 162 personalidades.

Los 18 integrantes de la undécima generación fueron elegidos por un Comité de Votación conformado por más de 140 periodistas de 35 países.

Str/mas