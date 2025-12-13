Fráncfort frena la caída contra Augsburgo
- 1 minuto de lectura'
El Eintracht Fráncfort, que arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, se reencontró con la victoria este sábado al batir 1-0 al Augsburgo en la 14ª jornada de Bundesliga.
En los últimos cuatro partidos, el conjunto alemán acumulaba 3 derrotas y un empate, con la especialmente dolorosa goleada 6-0 contra el RB Leipzig del pasado fin de semana.
El sábado, frente a su público, el Fráncfort frenó la caída gracias a un solitario gol del japonés Ritsu Doan (68').
Las Águilas pasan a ocupar provisionalmente la 5ª posición con 24 puntos, a 5 unidades del Leipzig, 2º clasificado que el viernes cayó 3-1 en su visita al Unión Berlín.
Por delante, en 4º puesto con 26 unidades está el Hoffenheim, que firmó la goleada del día al aplastar 4-1 al Hamburgo (14º).
El sábado, el Bayer Leverkusen (6º) recibe al Colonia (9º), con la opción de superar en la tabla a Hoffenheim y Fráncfort en caso de victoria.
