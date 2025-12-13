Fráncfort frena la caída contra Augsburgo

El Eintracht Fráncfort, que arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, se reencontró con la victoria este sábado al batir 1-0 al Augsburgo en la 14ª jornada de Bundesliga.

En los últimos cuatro partidos, el conjunto alemán acumulaba 3 derrotas y un empate, con la especialmente dolorosa goleada 6-0 contra el RB Leipzig del pasado fin de semana.

El sábado, frente a su público, el Fráncfort frenó la caída gracias a un solitario gol del japonés Ritsu Doan (68').

Las Águilas pasan a ocupar provisionalmente la 5ª posición con 24 puntos, a 5 unidades del Leipzig, 2º clasificado que el viernes cayó 3-1 en su visita al Unión Berlín.

Por delante, en 4º puesto con 26 unidades está el Hoffenheim, que firmó la goleada del día al aplastar 4-1 al Hamburgo (14º).

El sábado, el Bayer Leverkusen (6º) recibe al Colonia (9º), con la opción de superar en la tabla a Hoffenheim y Fráncfort en caso de victoria.