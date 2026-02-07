Francia abre investigación contra exministro Lang involucrado en archivos de Epstein

Fiscales franceses dijeron el viernes a la AFP que abrieron una investigación preliminar al influyente exministro Jack Lang y su hija Caroline, luego de que sus nombres aparecieran en los recientes archivos publicados del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lang es la figura francesa de más alto perfil que aparece en los recientes documentos publicados por la justicia estadounidense sobre el acaudalado financiero estadounidense, que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Lang y su hija serán investigados por "blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado" debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.

Medios franceses detallaron que Lang, quien actualmente dirige el Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, habría solicitado repetidamente fondos o favores a Epstein.

El exministro Lang ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo el viernes que había convocado a Lang a una reunión durante el fin de semana.

"Ha sido convocado por el ministerio y será recibido el domingo", dijo Barrot a la AFP.

Los llamados a que Lang renuncie a su cargo se multiplicaron desde que salieron a la luz sus vínculos con Epstein con la nueva revelación de archivos por parte de la justicia estadounidense.

"Los primeros elementos que emergen de estos archivos son nuevos y extremadamente graves" y requerirán un examen en profundidad, añadió Barrot.

Lang no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP, pero su abogado Laurent Merlet afirmó que la reunión con Barrot es solo un encuentro con un superior.

"El objetivo es entender su versión de los hechos", dijo Merlet, rechazando la idea de que los archivos probaran "lazos estrechos de amistad" entre Epstein y Lang.

El nombre de su hija, Caroline, también aparece en los archivos de una empresa constituida en el extranjero en copropiedad con Epstein.

Caroline, productora de cine, dimitió el lunes como presidenta del Sindicato de Producción Independiente.

Mientras, su padre se negó el miércoles a renunciar a su cargo en el IMA a pesar de las presiones para dimitir.