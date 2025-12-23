Francia abre investigación tras difusión de video de un hombre que agrede a un niño judío

Las autoridades investigan la agresión a un niño judío en un aeropuerto parisino, revelada por la difusión de un video donde se escucha a un hombre anglófono amenazar y humillar al niño, exigiéndole que "libere a Palestina", informó el martes una fuente judicial.

Se abrió una investigación por violencia cometida por razones de raza, etnia, nación o religión, indicó a AFP la fiscalía de Bobigny, sin dar detalles sobre los hechos que habrían ocurrido en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, al norte de París.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, expresó en X su "indignación ante esos dichos inadmisibles e insoportables", que no quedarán "impunes", en una publicación que muestra una imagen del video.

El ministro del Interior Laurent Nuñez dijo que hay "plena movilización frente a los actos antisemitas".

La cuenta SwordOfSalomon publicó el domingo en X este video, ya visto más de 442.000 veces, y asegura que se filmó el 25 de junio en el aeropuerto de Roissy.

Se ve a un muchacho, cuyo rostro está oculto, jugando con una consola de juego y luego a un hombre, cuyo rostro no se ve, acercarse, agarrar el juguete y decir en inglés "vas a liberar a Palestina si no te quito el sombrero", en referencia a la kipá que se alcanza a ver en la cabeza del niño.

El presidente del Consejo representativo de las instituciones judías de Francia (Crif), Yonathan Arfi, dijo a AFP que es una "muestra suplementaria del clima de antisemitismo que reina desde el 7 de octubre (2023, fecha del ataque sangriento de Hamás en Israel, ndlr) en Europa".