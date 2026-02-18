Francia abre investigaciones sobre Epstein por tráfico de personas y fraude fiscal

Por Gianluca Lo Nostro

PARÍS, 18 feb (Reuters) - Francia ha iniciado amplias investigaciones sobre la trata de personas y el fraude financiero entre los contactos del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, tras la publicación de una gran cantidad de archivos sobre sus actividades

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo el miércoles a la emisora France Info que las investigaciones se basarán en material disponible públicamente, junto con las denuncias presentadas por grupos de protección de la infancia

Una se centrará en la trata de personas y la otra en delitos como el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude fiscal

Epstein, que se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019, había sido condenado en 2008 por solicitar los servicios sexuales de una menor. Su socia, Ghislaine Maxwell, ha sido condenada en Estados Unidos por traficar con menores para abusar sexualmente de ellas durante muchos años en relación con Epstein

En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de Beccuau dijo que esperaba que la publicidad en torno a Epstein animara a las víctimas de la trata que no se habían presentado anteriormente a hacerlo ahora

Cinco fiscales revisarán los archivos publicados en busca de indicios de que algún ciudadano francés pueda haber estado involucrado en delitos sexuales o financieros

Las autoridades ya han abierto una investigación preliminar sobre el exministro de Cultura Jack Lang y su hija Caroline por sospecha de fraude fiscal

También están examinando otros tres casos, entre ellos las sospechas de que el diplomático francés Fabrice Aidan transfirió documentos de las Naciones Unidas a Epstein. Aidan ha negado la acusación

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen registros de vuelos y correos electrónicos que indican que Epstein visitaba a menudo París, donde poseía un lujoso apartamento cerca del Arco del Triunfo

"Francia tiene un papel clave en este asunto, ya que es el único país fuera de Estados Unidos donde Epstein poseía propiedades", dijo Homayra Sellier, de Innocence en danger, un grupo que lucha contra el abuso sexual de menores y que había pedido una nueva investigación francesa.