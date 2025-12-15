Francia abre una investigación sobre el ataque en Australia

La fiscalía antiterorista de Francia anunció este lunes la apertura de una investigación sobre el ataque contra judíos que le costó la vida a 15 personas y dejó 42 heridos en una playa de Australia.

Entre los muertos en la playa de Bondi de Sídney durante la fiesta judía de Janucá figura el francés Dan Elkayam, un joven ingeniero informático de 27 años. Un compatriota suyo resultó herido.

La investigación se abrió por "asesinato en relación con actos terroristas" e "intento de asesinato en relación con actos terroristas", precisó la fiscalía antiterrorista francesa en un comunicado.

La justicia francesa busca con esta decisión facilitar a las víctimas y sus allegados el acceso a la investigación de las autoridades australianas y a los dispositivos de ayuda.

La policía australiana sigue investigando el móvil del crimen perpetrado por un hombre y su hijo, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, anunció el domingo por la noche la muerte de Dan Elkayam y calificó el ataque de "desbordamiento indignante de odio antisemita".

Francia, que acoge la comunidad judía más numerosa de Europa, registró un aumento de los actos antisemitas desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.