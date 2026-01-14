Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero, una "señal política" en medio de las tensiones entre Europa y Estados Unidos por la estratégica isla ártica, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores francés este miércoles.

Jean-Noel Barrot declaró al canal francés RTL que la decisión se tomó el verano pasado, cuando el presidente Emmanuel Macron visitó Groenlandia.

El anuncio se hizo a pocas horas de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, reciban en la Casa Blanca a los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia.

Desde que regresó al poder hace un año, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con apoderarse de Groenlandia, un vasto territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales.

"Fui allí a finales del mes de agosto para prefigurar este consulado que se instalará el 6 de febrero", afirmó el ministro de Exteriores francés.

"Es una señal política que se asocia a la voluntad de estar más presente en Groenlandia, incluso en el ámbito científico", añadió Barrot, e insistió en que Groenlandia no está a la venta.

"Groenlandia no quiere que la posean, ni la gobiernen, ni la nieguen, ni la integren en Estados Unidos. Groenlandia ha hecho la elección de Dinamarca, la elección de la OTAN y la elección de la Unión" Europea, comentó.

"Atacar a otro miembro de la OTAN no tendría ningún sentido, sería incluso contrario a los intereses de Estados Unidos", dijo. "Este chantaje debe cesar", insistió.