Francia acoge una reunión de cancilleres árabes y europeos sobre el "día después" en Gaza
Francia acoge este jueves a cancilleres árabes y europeos para conversaciones sobre cómo ayudar a lo
- 1 minuto de lectura'
Francia acoge este jueves a cancilleres árabes y europeos para conversaciones sobre cómo ayudar a los palestinos una vez que termine el conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, horas después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo de alto el fuego.
Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza.
En paralelo, los cancilleres de Francia, España, Alemania, Italia, el Reino Unido, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar, Canadá, Turquía y la Unión Europea ya habían previsto abordar en París el "día después" del conflicto.
La reunión empieza a las 17:00 (15:00 GMT). El presidente francés, Emmanuel Macron, que tomará la palabra al inicio, ya elogió la "enorme esperanza" generada con el acuerdo y espera que permita "una solución política" sobre dos Estados: israelí y palestino.
El acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij llegaría en buen momento, "ya que los cancilleres podrán concentrarse en los compromisos concretos sobre el período de posguerra", reaccionó un diplomático europeo, que pidió el anonimato.
Esto "permitirá trabajar en la implementación del plan de paz" y sobre "los principales parámetros del 'día después'", indicó la cancillería francesa en un comunicado, en referencia a la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción.
Israel criticó duramente esta iniciativa, que consideró "superflua y perjudicial", escribió el canciller israelí, Gideon Saar, en la red social X. Macron busca "desviar la atención de sus problemas internos a expensas de Israel", agregó.
El gran ausente de la reunión será el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, cuya asistencia fue anunciada en un momento dado. Por ahora, Estados Unidos no estará representado, pese a ser un actor clave.
Sobre la mesa estará la ayuda humanitaria, la reconstrucción de Gaza e incluso el envío de una misión internacional de seguridad y estabilización, bajo la égida de Naciones Unidas, a la que los europeos serían favorables.
Italia e Indonesia ya expresaron su disposición a enviar tropas en el marco de esta eventual fuerza. Los países árabes también expresaron "su interés", pero sin anuncios concretos, según diplomáticos europeos.
Dt/tjc/pb
Otras noticias de Franja de Gaza
- 1
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 2
The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata
- 3
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
- 4
Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse en Diputados y Moreau tuvo que intervenir: “Dejen de pelear”