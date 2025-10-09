Francia acoge una reunión de cancilleres árabes y europeos sobre el "día después" en Gaza

Francia acoge este jueves a cancilleres árabes y europeos para conversaciones sobre cómo ayudar a los palestinos una vez que termine el conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, horas después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo de alto el fuego.

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en Gaza.

En paralelo, los cancilleres de Francia, España, Alemania, Italia, el Reino Unido, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar, Canadá, Turquía y la Unión Europea ya habían previsto abordar en París el "día después" del conflicto.

La reunión empieza a las 17:00 (15:00 GMT). El presidente francés, Emmanuel Macron, que tomará la palabra al inicio, ya elogió la "enorme esperanza" generada con el acuerdo y espera que permita "una solución política" sobre dos Estados: israelí y palestino.

El acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij llegaría en buen momento, "ya que los cancilleres podrán concentrarse en los compromisos concretos sobre el período de posguerra", reaccionó un diplomático europeo, que pidió el anonimato.

Esto "permitirá trabajar en la implementación del plan de paz" y sobre "los principales parámetros del 'día después'", indicó la cancillería francesa en un comunicado, en referencia a la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción.

Israel criticó duramente esta iniciativa, que consideró "superflua y perjudicial", escribió el canciller israelí, Gideon Saar, en la red social X. Macron busca "desviar la atención de sus problemas internos a expensas de Israel", agregó.

El gran ausente de la reunión será el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, cuya asistencia fue anunciada en un momento dado. Por ahora, Estados Unidos no estará representado, pese a ser un actor clave.

Sobre la mesa estará la ayuda humanitaria, la reconstrucción de Gaza e incluso el envío de una misión internacional de seguridad y estabilización, bajo la égida de Naciones Unidas, a la que los europeos serían favorables.

Italia e Indonesia ya expresaron su disposición a enviar tropas en el marco de esta eventual fuerza. Los países árabes también expresaron "su interés", pero sin anuncios concretos, según diplomáticos europeos.

