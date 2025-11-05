Francia activa procedimiento para "suspender" la plataforma Shein
Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein hasta que cumpla con la legislación, tras una serie de polémicas.
- 1 minuto de lectura'
Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein hasta que cumpla con la legislación, tras una serie de polémicas, anunció la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu.
"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", indicó la oficina de Lecornu en un comunicado.
El anuncio coincide con la apertura en París de la primera tienda permanente del gigante asiático en el mundo, en plena polémica sobre la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que la justicia francesa investiga.
are-tjc/mb
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 4
Champions League: Mac Allister, un crack para derribar al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que se despertó