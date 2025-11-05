Francia activa procedimiento para "suspender" la plataforma Shein

Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein hasta que cumpla con la legislación, tras una serie de polémicas, anunció la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu.

"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", indicó la oficina de Lecornu en un comunicado.

El anuncio coincide con la apertura en París de la primera tienda permanente del gigante asiático en el mundo, en plena polémica sobre la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que la justicia francesa investiga.

are-tjc/mb