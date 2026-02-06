Francia acusa a red rusa de intentar implicar a Macron en el caso Epstein

Francia detectó una operación de desinformación vinculada a la red rusa Storm-1516, que busca vincular al presidente francés, Emmanuel Macron, con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó este viernes a AFP una fuente gubernamental.

Viginum, la agencia francesa de lucha contra las injerencias extranjeras en línea, detectó el miércoles esta operación que implicaba la creación de un artículo falso que usurpaba la identidad del sitio France-Soir.

Este artículo acusaba a "Macron de estar involucrado en el caso Epstein" y, a continuación, esta información falsa fue "amplificada" en la red social X, agregó esta fuente, que confirma una información de la televisión BFMTV.

France-Soir publicó el miércoles por la noche un desmentido en las redes sociales, en el que denunciaba una "usurpación de marca y contenido" y negaba cualquier vínculo con el sitio http://france-soir.net, que publicó el artículo.

Viginum atribuye este sitio "con un alto grado de confianza" al modo de operar de CopyCop, según la fuente gubernamental. CopyCop está vinculado a John Mark Dougan, un expolicía estadounidense exiliado en Rusia desde 2016.

Este último "graba y mantiene parte de la infraestructura digital" de Storm-1516, precisó.

En X, la primera cuenta en compartir el video fue "@LoetitiaH, un canal antiguo y frecuente de las operaciones de información de Storm-1516", explicó.

Luego, el contenido del video fue "recogido y amplificado por numerosas otras cuentas monitoreadas por Viginum", dijo esta fuente.

Esta no es la primera campaña de desinformación que afecta a Macron, cuyo mandato termina en 2027.

Desde su primera elección en 2017, circulan en las redes sociales rumores sobre la presunta transexualidad de su esposa Brigitte.