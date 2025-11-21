Francia acusa a Rusia, India y Arabia Saudita de bloquear acuerdo en COP30 sobre energías fósiles
Francia acusó el viernes a Rusia, Arabia Saudita e India de impedir cualquier avance hacia la eliminación de los combustibles fósiles en la conferencia climática...
"¿Quiénes son los que más bloquean? Todos los conocemos. Son los países productores de petróleo, por supuesto. Rusia, India, Arabia Saudita. Pero también se les unen muchos países emergentes", declaró a LA NACION la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, al ser consultada sobre la ausencia de referencias a los combustibles fósiles en el borrador del acuerdo final.
"El texto no puede permanecer tal como está", afirmó por su parte el ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, en una declaración transmitida a LA NACION donde advirtió que "las negociaciones serán difíciles".
bur-lth/md/ad/mel
