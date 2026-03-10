Francia alberga cumbre para discutir el relanzamiento de la energía nuclear

El presidente francés, Emmanuel Macron, abre el martes en París una reunión internacional para relanzar el uso de la energía atómica para generar electricidad, en momentos en que la guerra en Oriente Medio expone la fragilidad de las economías dependientes del petróleo importado.

La cita organizada por Francia congregará a unos 40 países y organizaciones internacionales, incluyendo representantes de Estados Unidos y China, principales actores históricos del sector.

También estarán países europeos y miembros del G7, aunque no tendrá la participación de Rusia, otro gigante del sector, debido a la guerra en Ucrania.

La cumbre es organizada junto al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un año marcado por el 15 aniversario del accidente de la central nuclear de Fukushima, Japón, y el 40 aniversario de la catástrofe de Chernóbil, Ucrania.

Caído en desgracia tras el accidente en la central japonesa de 2011, el sector vive un renovado interés en el mundo, impulsado por los retos de la soberanía energética, la necesidad de descarbonizar la energía para combatir el cambio climático y el auge de la inteligencia artificial, que demanda grandes cantidades de electricidad.

La energía nuclear representa actualmente 10% de la electricidad producida en el mundo, con 450 reactores en unos 30 países.

Pero otros 40 países "han manifestado un interés firme" en esa fuente energética, afirmó el lunes el argentino Rafael Grossi, director general del OIEA, citando a Argentina y Sudáfrica.

Al igual que en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, la crisis en Oriente Medio expuso la vulnerabilidad de los países dependientes de la importación de petróleo, con riesgos de suministro y volatilidad de los mercados.

"Está en el interés de los países europeos, para su seguridad energética y su soberanía, desarrollar más energías renovables, como solar y eólica, y regresar fuertemente a la energía nuclear", destacó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Pero para la organización ambientalista Greenpeace, la energía nuclear no es la solución "para abandonar lo antes posible los combustibles fósiles, a diferencia de las energías renovables y el ahorro energético".

El objetivo de la cumbre es "Identificar las medidas prácticas necesarias que se deben implementar, y establecer una hoja de ruta concreta hacia 2050", según los documentos de presentación de la cita.